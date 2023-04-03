Здание гостиницы «Якорь» в Ростове признали объектом культурного наследия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гостиницу «Якорь» в Ростове признали выявленным объектом культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на сайте донского правительства.

Здание находится на улице Береговой, 10. Объектами культурного наследия стали основное здание и входы в подвал со стороны восточного и южного фасадов.

Гостиницу «Якорь» построили в 1977 году.

Ранее объектами культурного наследия признали центральный ЗАГС, дом А. К. Фабовского на Социалистической, 138, доходный дом Н. В. Ларионовой в Крыловском, 18/109, доходный дом Г. К. Штреля на Станиславского, 110.

В начале 2023 года еще четыре старинных здания в центре Ростова признали объектами культурного наследия. В реестр включили адреса: Станиславского, 172 (Доходный дом Глуховского, 1897 года постройки), Станиславского, 95 (Дом М. Косика, 1891 года постройки), Социалистическая, 136 (Домовладение Семенова, начало XX века), Социалистическая, 123 (Домовладение Куканова, начало XX века).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На охрану объектов культурного наследия на Дону направили около 1 млрд рублей

В госреестр ОКН включено 53 объекта регионального значения (подробности)