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НовостиОбщество3 апреля 2023 16:05

Здание гостиницы «Якорь» в Ростове признали объектом культурного наследия

Гостиницу построили в 1977 году
Полина ШЕВЧЕНКО
Здание гостиницы «Якорь» в Ростове признали объектом культурного наследия.

Здание гостиницы «Якорь» в Ростове признали объектом культурного наследия.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гостиницу «Якорь» в Ростове признали выявленным объектом культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на сайте донского правительства.

Здание находится на улице Береговой, 10. Объектами культурного наследия стали основное здание и входы в подвал со стороны восточного и южного фасадов.

Гостиницу «Якорь» построили в 1977 году.

Ранее объектами культурного наследия признали центральный ЗАГС, дом А. К. Фабовского на Социалистической, 138, доходный дом Н. В. Ларионовой в Крыловском, 18/109, доходный дом Г. К. Штреля на Станиславского, 110.

В начале 2023 года еще четыре старинных здания в центре Ростова признали объектами культурного наследия. В реестр включили адреса: Станиславского, 172 (Доходный дом Глуховского, 1897 года постройки), Станиславского, 95 (Дом М. Косика, 1891 года постройки), Социалистическая, 136 (Домовладение Семенова, начало XX века), Социалистическая, 123 (Домовладение Куканова, начало XX века).

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