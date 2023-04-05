В Ростове прогнозируют дождь с грозой 5 апреля

В Ростове прогнозируют дождь с грозой 5 марта.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В среду, 5 апреля, в Ростове прогнозируют облачную с прояснениями погоду с грозами, сообщает Росгидрометцентр.
Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +17-19 градусов. Северо-восточный ветер с переходом на восточный и юго-восточный разовьет скорость до 6-11 метров в секунду с порывами при грозе до 15-18 метров в секунду.
Во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.
Ранее синоптик Елена Назарова предупредила жителей Ростова и области о заморозках в апреле. В первой половине месяца по ночам будет около +3-9, но при вторжении холодных воздушных масс могут быть заморозки от 0 до -5 градусов.
А конец месяца станет по-летнему жарким. Синоптики прогнозируют потепление до +24-27 градусов.
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