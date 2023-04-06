В Ростове ожидается пасмурная погода с дождем 6 апреля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В четверг, 6 апреля, в Ростове прогнозируют пасмурную погоду с дождем, сообщает Росгидрометцентр.
Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +12-14 градусов. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.
В течение суток ожидается дождь.
Ранее синоптик Елена Назарова предупредила жителей Ростова и области о заморозках в апреле. В первой половине месяца по ночам будет около +3-9, но при вторжении холодных воздушных масс могут быть заморозки от 0 до -5 градусов.
А конец месяца станет по-летнему жарким. Синоптики прогнозируют потепление до +24-27 градусов.
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