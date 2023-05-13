В Ростовской области в водоем выпустили 700 уток

В одном из донских охотхозяйств стало больше уток Фото: Иван БОРОВКОВ

В Ростовской области, в Веселовском районе, в Манычском охотничьем хозяйстве в естественную среду обитания выпустили 700 особей утки кряквы. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

До самой осени егеря будут подкармливать утят на берегу для более успешной адаптации в естественной среде обитания. Параллельно птицы и сами будут добывать себе пищу.

В этом году на Дону также выпустили в естественную среду обитания 26 фазанов, 20 ланей и 40 европейских оленей.

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