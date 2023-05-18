За незаконное трудоустройство мигранта в Ростове на 30 дней приостановили деятельность организации

После получения уведомления приставы несколько раз проверяли его исполнение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе Ростова судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность строительной организации из-за незаконного трудоустройства мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проблемы у организации возникли из-за того, что руководство не уведомило миграционную службу о том, что они приняли на работу иностранца, не имеющего регистрации в стране.

Из-за того, что такие решения о приостановке деятельности требуют немедленного исполнения, судебный пристав-исполнитель сразу же выдал руководителю организации предписание, запрещающее деятельность в течение 30 суток.

После получения уведомления приставы несколько раз проверяли его исполнение. Как они выявили, фактически организация приостановила деятельность.

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