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НовостиОбщество18 мая 2023 7:28

За незаконное трудоустройство мигранта в Ростове на 30 дней приостановили деятельность организации

Сейчас приставы следят за выполнением этого решения
Дмитрий Кутепов
После получения уведомления приставы несколько раз проверяли его исполнение.

После получения уведомления приставы несколько раз проверяли его исполнение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе Ростова судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность строительной организации из-за незаконного трудоустройства мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проблемы у организации возникли из-за того, что руководство не уведомило миграционную службу о том, что они приняли на работу иностранца, не имеющего регистрации в стране.

Из-за того, что такие решения о приостановке деятельности требуют немедленного исполнения, судебный пристав-исполнитель сразу же выдал руководителю организации предписание, запрещающее деятельность в течение 30 суток.

После получения уведомления приставы несколько раз проверяли его исполнение. Как они выявили, фактически организация приостановила деятельность.

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