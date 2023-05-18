В Ростовской области лжеинвалид получил от государства 400 тысяч рублей

Во время следствия мужчина вернул все полученные выплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Шахты Ростовской области лжеинвалид более пяти лет получал выплаты от государства, сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина, не проходя медкомиссию, получил справку об инвалидности. Ее он предоставил в отделение Пенсионного фонда, а также в соцзащиту.

Более чем за пять лет шахтинец получил 400 тысяч рублей. Во время следствия он их возместил.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы, а также с исправительным сроком один год. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

Напомним, что прокуратура помогла женщине-инвалиду из Каменска-Шахтинского получить нужное лекарство. У нее было хроническое офтальмологическое заболевание, на которое врач городской больницы выписал льготный препарат. Однако заявительница не смогла получить его по ряду причин.

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