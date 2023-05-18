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НовостиОбщество18 мая 2023 9:58

В Ростовской области лжеинвалид получил от государства 400 тысяч рублей

Выплаты ему перечисляли боле пяти лет
Дмитрий Кутепов
Во время следствия мужчина вернул все полученные выплаты.

Во время следствия мужчина вернул все полученные выплаты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Шахты Ростовской области лжеинвалид более пяти лет получал выплаты от государства, сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина, не проходя медкомиссию, получил справку об инвалидности. Ее он предоставил в отделение Пенсионного фонда, а также в соцзащиту.

Более чем за пять лет шахтинец получил 400 тысяч рублей. Во время следствия он их возместил.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы, а также с исправительным сроком один год. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

Напомним, что прокуратура помогла женщине-инвалиду из Каменска-Шахтинского получить нужное лекарство. У нее было хроническое офтальмологическое заболевание, на которое врач городской больницы выписал льготный препарат. Однако заявительница не смогла получить его по ряду причин.

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