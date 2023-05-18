В Ростовской области мужчина осудили за поджог машины

Ущерб владельцу машины оценили в 50 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Октябрьском районе Ростовской области осудили местного жителя, который поджог автомобиль «ВАЗ-21053». Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов области.

Суд выяснил, что в начале ноября 2022 года ночью мужчина подошел к автомобилю, который был припаркован во дворе дома и с помощью спичек поджог его.

— Зажег одну спичку и поджег ею пластиковый дефлектор капота автомобиля, от чего началось воспламенение, — отметили в пресс-службе.

В результате пожара выгорела передняя часть машины. Ущерб владельцу автомобиля оценили в 50 тысяч рублей.

При вынесении приговора суд учел его явку с повинной и помощь следствию. А также он частично возместил ущерб автомобилисту. Суд приговорил поджигателя у двум годам лишения свободы условно, а также с испытательным сроком в два года.

Напомним, 18 мая автомобиль загорелся возле лицея на улице Ленина в городе Ростов. Спасатели получили вызов в 10:21, а в 10:36 полностью потушили машину. Чтобы решить проблему, задействовали 4 человека и 1 единицу техники.

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