В Ростове на пешеходном переходе машина сбила женщину и подростка

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 18 мая, в Ростове на улице Российской в районе дома № 14А легковой автомобиль «Тойота Королла» сбил женщину и молодого парня, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе, когда на светофоре для автомобилей был красный сигнал. Машина сбила 70-летнюю женщину и 16-летнего парня.

Травмированных пешеходов медики отвезли в больницу.

Окончательные выводы по поводу случившегося сделают правоохранители. Сейчас они проводят проверку.

Напомним, что в Ростовской области, в Октябрьском районе, был вынесен приговор местному жителю, который поджег автомобиль «ВАЗ-21053». В начале ноября 2022 года, в темное время суток, мужчина пришел к автомобилю, который был припаркован во дворе дома, и, используя спички, поджег его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ростовской области проверил завершение работ на новой трассе в обход Аксая

По новой трассе губернатор проехал 35,5 километров. Дорожный объект планируется ввести в эксплуатацию в июне этого года. Для комфортных и безопасных поездок проектировщики предусмотрели шесть полос движения, три дорожные развязки, пять мостов и восемь путепроводов (подробности)