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НовостиОбщество18 мая 2023 11:10

В Ростове на пешеходном переходе машина сбила женщину и подростка

Их с травмами отвезли в больницу
Дмитрий Кутепов
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 18 мая, в Ростове на улице Российской в районе дома № 14А легковой автомобиль «Тойота Королла» сбил женщину и молодого парня, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе, когда на светофоре для автомобилей был красный сигнал. Машина сбила 70-летнюю женщину и 16-летнего парня.

Травмированных пешеходов медики отвезли в больницу.

Окончательные выводы по поводу случившегося сделают правоохранители. Сейчас они проводят проверку.

Напомним, что в Ростовской области, в Октябрьском районе, был вынесен приговор местному жителю, который поджег автомобиль «ВАЗ-21053». В начале ноября 2022 года, в темное время суток, мужчина пришел к автомобилю, который был припаркован во дворе дома, и, используя спички, поджег его.

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