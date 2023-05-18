В День города в Новочеркасске пройдет три ярмарки

Всю информацию по ярмаркам можно узнать в горадминистрации. Фото: Мария БЕРК

В предстоящую субботу, в 20 мая, в Новочеркасске Ростовской области пройдет три ярмарки. Они будут приурочены к празднованию Дня города.

По данным горадминистрации, ярмарки пройдут по следующим адресам:

— В районе дома № 59А по проспекту Платовскому;

— Рядом с дворцом культуры «Октябрьский» по улице Калинина, 65А;

— Рядом с дворцом культуры «НЭВЗ» в районе дома № 65А по улице Гвардейсткой.

По данным регионального минсельхоза, там будут продаваться товары с ценами, которые на 10-15% ниже рыночных.

Всю информацию по ярмаркам можно узнать в городской администрации по телефону 8 (8635) 24-10-10, либо обратившись в отдел потребительского рынка.

Напомним, что в связи с празднованием Дня города в Новочеркасске будут временно ограничено движение транспорта на двух участках дорог. С 5.00 утра до 20.00 вечера водителям следует быть внимательными и учесть данное ограничение, сообщили в городской администрации.

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