В День города в Новочеркасске пройдет три ярмарки

Всю информацию по ярмаркам можно узнать в горадминистрации.
Фото: Мария БЕРК
В предстоящую субботу, в 20 мая, в Новочеркасске Ростовской области пройдет три ярмарки. Они будут приурочены к празднованию Дня города.
По данным горадминистрации, ярмарки пройдут по следующим адресам:
— В районе дома № 59А по проспекту Платовскому;
— Рядом с дворцом культуры «Октябрьский» по улице Калинина, 65А;
— Рядом с дворцом культуры «НЭВЗ» в районе дома № 65А по улице Гвардейсткой.
По данным регионального минсельхоза, там будут продаваться товары с ценами, которые на 10-15% ниже рыночных.
Всю информацию по ярмаркам можно узнать в городской администрации по телефону 8 (8635) 24-10-10, либо обратившись в отдел потребительского рынка.
Напомним, что в связи с празднованием Дня города в Новочеркасске будут временно ограничено движение транспорта на двух участках дорог. С 5.00 утра до 20.00 вечера водителям следует быть внимательными и учесть данное ограничение, сообщили в городской администрации.
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