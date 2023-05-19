В Ростове у института МВД Роспотребнадзор пресек продажу сигарет

Больше возле института МВД в Ростове сигаретами не торгуют. Фото: Даниил ОПАРИН

Жалобы на торговлю табачными изделиями возле института МВД России в Ростове на Западном поступила в региональный Роспотребнадзор.

Как оказалось, торговая точка, где молодежь могла свободно купить табачные изделия, находилась меньше, чем в 100 метрах от учебного заведения. А это противоречит закону, сообщают в Управлении.

Поэтому Роспотребнадзор подал иск в Октябрьский районный суд Ростова. Однако их требования удовлетворены не были, и суд был проигран. Не согласившись с вынесенным решением, представители надзорного органа подали апелляционную жалобу.

В этот раз требование Роспотребнадзора удовлетворили. Больше возле института МВД в Ростове сигаретами не торгуют.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала об изъятии контрафактных табачных изделий в Ростовской области.

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