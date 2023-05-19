В Ростове установили четыре светофора с голосовым сопровождением

Первыми работу светофоров проверили активисты Всероссийского общества слепых. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.
В Ростове на четырех центральных улицах начали работать светофоры с голосовым сопровождением, которые помогут людям с ограничениями здоровья более безопасно переходить дорогу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Система «Триоль», установленная на пешеходных светофорах, воспроизводит для всех окружающих речевые сообщения и дублирует звуковыми сигналами соответствующий сигнал светофора. Система также воспроизводит название улицы, через которую можно переходить дорогу, — отметил градоначальник Логвиненко.
Новые светофоры работают на следующих центральных перекрестках города:
— улица Садовая / переулок Газетный;
— улица Красноармейская / проспект Ворошиловский;
— перекресток улица Красноармейская / проспект Буденновский;
— перекресток улица Стадионная / улица Фрунзе.
Новые светофоры могут взаимодействовать с пешеходами через мобильное приложение «Говорящий город», а также в абонентском устройстве «Ориентир».
Чтобы местным жителям не создавать неудобств, с 10 вечера и до 8 утра речевое и звуковое сопровождение работы светофоров работать не будет. При этом в приложении все уведомления в это время работать будут.
Отметим, что на установку светофоров ушло 1,2 миллиона рублей.
Напомним, что в Ростовской области до конца 2025 года планируется запуск Интеллектуальной транспортной системы. Недавно была выбрана подрядная организация, которая будет проводить третий, четвертый и пятый этапы работы по созданию ИТС в регионе.
Реализация данного проекта позволит перенаправить транспортные потоки и разгрузить дорожные сети агломерации, что приведет к уменьшению количества дорожных пробок и улучшению безопасности на дороге. Благодаря системе, движение транспорта станет более комфортабельным и безопасным, а также снизится количество аварий.
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