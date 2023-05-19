В Ростове установили четыре светофора с голосовым сопровождением

Первыми работу светофоров проверили активисты Всероссийского общества слепых. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове на четырех центральных улицах начали работать светофоры с голосовым сопровождением, которые помогут людям с ограничениями здоровья более безопасно переходить дорогу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Система «Триоль», установленная на пешеходных светофорах, воспроизводит для всех окружающих речевые сообщения и дублирует звуковыми сигналами соответствующий сигнал светофора. Система также воспроизводит название улицы, через которую можно переходить дорогу, — отметил градоначальник Логвиненко.

Новые светофоры работают на следующих центральных перекрестках города:

— улица Садовая / переулок Газетный;

— улица Красноармейская / проспект Ворошиловский;

— перекресток улица Красноармейская / проспект Буденновский;

— перекресток улица Стадионная / улица Фрунзе.

Новые светофоры могут взаимодействовать с пешеходами через мобильное приложение «Говорящий город», а также в абонентском устройстве «Ориентир».

Чтобы местным жителям не создавать неудобств, с 10 вечера и до 8 утра речевое и звуковое сопровождение работы светофоров работать не будет. При этом в приложении все уведомления в это время работать будут.

Отметим, что на установку светофоров ушло 1,2 миллиона рублей.

Напомним, что в Ростовской области до конца 2025 года планируется запуск Интеллектуальной транспортной системы. Недавно была выбрана подрядная организация, которая будет проводить третий, четвертый и пятый этапы работы по созданию ИТС в регионе.

Реализация данного проекта позволит перенаправить транспортные потоки и разгрузить дорожные сети агломерации, что приведет к уменьшению количества дорожных пробок и улучшению безопасности на дороге. Благодаря системе, движение транспорта станет более комфортабельным и безопасным, а также снизится количество аварий.

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