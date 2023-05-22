В Таганроге эвакуировали машины, которые нарушали тишину

В Таганроге, в переулке Клубном, в выходные было эвакуировано четыре автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге, в переулке Клубном, в выходные, 20 и 21 мая, эвакуировали четыре автомобиля. На обилие машин, припаркованных против правил, пожаловался житель города. Проверка установила обоснованность жалобы, сообщается на сайте администрации города.

Таганрожцев не устраивало, что владельцы автомобилей оставляют транспорт в неположенных для этого местах: в зоне действия запрещающих знаков. Кроме того, машины постоянно нарушают тишину. В результате в ходе совместной работы представителей администрации города и УМВД в переулке Клубном была проведена проверка. Так, появилось девять материалов, были эвакуированы четыре автомобиля.

Совместная работа представителей власти и полиции в Таганроге продолжается.

Глава администрации города Андрей Фатеев отмечает, что решение проблем должно быть максимально оперативным.

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