Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 13:29

В Ростовской области запретят ездить машинам более 3,5 тонн по дороге «Гуково – граница с ЛНР»

Ограничение будет действовать более шести месяцев
Дмитрий Кутепов
Водителям предложили два варианта объезда: через пункт пропуска «Изварино», а также через пункт пропуска «Должанский».

Водителям предложили два варианта объезда: через пункт пропуска «Изварино», а также через пункт пропуска «Должанский».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 23 июня по 31 декабря в Ростовской области по дороге «Гуково – граница с ЛНР» будет запрещен проезд автомобилям, чья масса превышает 3,5 тонны. Об этом автомобилистов предупредили в региональном минтрансе.

В это время будут ремонтировать дорогу, которая ведет в Луганскую народную республику через автомобильный пункт пропуска «Гуково».

Водителям, на чьи машина распространится ограничение, предложили два варианта объезда: через пункт пропуска «Изварино», а также через пункт пропуска «Должанский». Оба они ведут в ЛНР.

Напомним, что к середине лета в Ростовской области намерены восстановить порядка 50 километров дорог к пунктам пропуска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове планируют построить новый микрорайон «Кумженский» на 87 тысяч человек

В правительстве Ростовской области обсудили проект строительства нового жилого микрорайона «Кумженский», который планируют возвести на территории бывшего прудового хозяйства (подробности)