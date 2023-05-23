В Ростовской области запретят ездить машинам более 3,5 тонн по дороге «Гуково – граница с ЛНР»

Водителям предложили два варианта объезда: через пункт пропуска «Изварино», а также через пункт пропуска «Должанский». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 23 июня по 31 декабря в Ростовской области по дороге «Гуково – граница с ЛНР» будет запрещен проезд автомобилям, чья масса превышает 3,5 тонны. Об этом автомобилистов предупредили в региональном минтрансе.

В это время будут ремонтировать дорогу, которая ведет в Луганскую народную республику через автомобильный пункт пропуска «Гуково».

Водителям, на чьи машина распространится ограничение, предложили два варианта объезда: через пункт пропуска «Изварино», а также через пункт пропуска «Должанский». Оба они ведут в ЛНР.

Напомним, что к середине лета в Ростовской области намерены восстановить порядка 50 километров дорог к пунктам пропуска.

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