В Ростовской области на поддержку мобилизованных выделили еще 79 миллионов рублей

На эти средства будет закуплены различные товары, необходимые мобилизованным. Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области из фонда поддержки регионального сотрудничества и развития на поддержку донских мобилизованных выделили еще 79 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве области.

На эти средства будет закуплены различные товары, необходимые мобилизованным. Заявки на это подаются из Минобороны России.

Отметим, что с начала появления фонда, образованного по поручению губернатора Василия Голубева, на поддержку мобилизованных израсходовали 280 миллионов рублей. Треть поступивших средств фонда — добровольные пожертвования граждан.

Напомним, что в Ростовской области осудили мобилизованного, который самовольно скрылся из части. Его искали двадцать дней. За самовольное оставление военной части его приговорили к двум годам лишения свободы.

Отметим, что начиная с апреля участникам специальной военной операции в Ростовской области стало проще регистрировать браки. Сделать это может не только нотариус, но и начальник госпиталя или санатория, его заместитель по медицинской части. Даже если их не окажется, сделать это сможет старший или дежурный врач.

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