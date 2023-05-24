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НовостиОбщество24 мая 2023 7:17

В Ростовской области на поддержку мобилизованных выделили еще 79 миллионов рублей

На них будут закупать необходимое по заявкам из Минобороны России
Дмитрий Кутепов
На эти средства будет закуплены различные товары, необходимые мобилизованным.

На эти средства будет закуплены различные товары, необходимые мобилизованным.

Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области из фонда поддержки регионального сотрудничества и развития на поддержку донских мобилизованных выделили еще 79 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве области.

На эти средства будет закуплены различные товары, необходимые мобилизованным. Заявки на это подаются из Минобороны России.

Отметим, что с начала появления фонда, образованного по поручению губернатора Василия Голубева, на поддержку мобилизованных израсходовали 280 миллионов рублей. Треть поступивших средств фонда — добровольные пожертвования граждан.

Напомним, что в Ростовской области осудили мобилизованного, который самовольно скрылся из части. Его искали двадцать дней. За самовольное оставление военной части его приговорили к двум годам лишения свободы.

Отметим, что начиная с апреля участникам специальной военной операции в Ростовской области стало проще регистрировать браки. Сделать это может не только нотариус, но и начальник госпиталя или санатория, его заместитель по медицинской части. Даже если их не окажется, сделать это сможет старший или дежурный врач.

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