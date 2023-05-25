Донским казакам-участникам спецоперации передали антидроновое ружье и другое оборудование

Всего на счет фонда поступило уже более 915 миллионов рублей. Фото: правительство области.

Донские казаки-мотострелки из Ростовской области, принимающие участие в специальное военной операции, получили антидроновое ружье, тепловизорные прицелы, квадрокоптер и другое необходимое оборудование для успешного выполнения боевых задач. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Все оборудование было приобретено за счет средств ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Их передал атаман Всевеликого войска Донского, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Отметим, что всего на счет фонда поступило уже более 915 миллионов рублей. Треть из этой суммы — добровольные пожертвования граждан. В скором времени из него выделят еще 79 миллионов рублей на закупку оборудования. Всего с начала его появления, из него израсходовали 280 миллионов рублей.

Напомним, что на Дону мобилизованного приговорили к двум годам лишения свободы. В конце 2022 года он дезертировал из военной части, на его поиски ушло двадцать дней.

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