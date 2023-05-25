В Ростовской области осудили мужчину, который зарезал оппонента после ДТП

Все произошло в Батайске на улице Клары Цеткин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осудили 42-летнего жителя города Батайска, убившего мужчину после совершения ДТП. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным правоохранителей, в апреле 2022 года в Батайске, на улице Клары Цеткин, произошло ДТП, после чего между водителями возник конфликт. В итоге все вылилось в то, что мужчина ударил ножом в грудь 38-летнего оппонента. Несмотря на медицинскую помощь, оказываемую в больнице, он погиб.

После совершения убийства мужчину задержали. Суд его приговорил к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Напомним, что в Ростове местную жительницу обвинили в убийстве матери. Трагедия произошла 19 мая на проспекте 40-летия Победы.

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