Медиков из Ростовской области заподозрили в организации 10 тысяч фиктивных медосмотров

Школьники и детсадовцы остались без медицинских осмотров в одном из городов региона. Хотя записи в медкартах свидетельствуют об обратном.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Школьники и детсадовцы остались без медицинских осмотров в одном из городов Ростовской области. Хотя записи в медкартах говорят о другом. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Следователи выяснили, что ложная информация имеется в 10 125 медкартах. В них медики отметили, что школьники и малыши из детских садов медосмотр прошли. Но на самом деле никто ребят не осматривал.
- Поводом для организации фиктивных профилактических осмотров явилась необходимость выполнения больницей требований о соблюдении исполнения ежегодных показателей профилактических осмотров несовершеннолетних, - добавили в ведомстве.
В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заведующего поликлиническим детским отделением больницы. Его обвиняют в служебном подлоге. Если вина будет доказана, врачу может грозить наказание в виде штрафа от 100 000 до 500 000, принудительных работ до четырех лет или даже лишения свободы сроком до четырех лет.
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