В Ростове-на-Дону в ближайшие часы вновь может ухудшиться погода

Во время дождя и при порывах ветра лучше не выходить на улицу Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 мая с 13 до 17 часов в Ростове-на-Дону вновь ожидаются обильные осадки с градом. Об этом в своем телеграм-канале жителей и гостей города предупредил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца суток 27 мая. Городские службы продолжают обеспечивать контроль и ликвидировать аварийные ситуации, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Глава администрации попросил всех быть предельно осторожными в непогоду.

Напомним, во время дождя и при порывах ветра лучше не выходить на улицу. Следует держаться в отдалении от деревьев, раскачивающихся вывесок, легких мачт и любых других слабоукрепленных конструкций. Нельзя подходить к оборванным проводам.

Добавим, 26 мая после сильного ливня в Ростове-на-Дону подтопило 13 территорий, фиксировали падения деревьев. Утром от жителей города в диспетчерскую службу поступили новые звонки.

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