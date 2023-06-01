В Ростовской области предприниматель обанкротился, чтобы не платить по долгам

Осужденный вину в судебном заседании не признал. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Зимовниковском районе Ростовской области осудили индивидуального предпринимателя, который незаконно обанкротил себя. Об этом сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.

Как выяснили в суде, индивидуальный предприниматель задолжал крупную сумму денег и не хотел их отдавать. При этом недвижимого и движимого имущества у него было на общую сумму 27,7 млн рублей. Все это он переписал на других людей, после чего подал заявление о банкротстве. Таким образом он рассчитывал, что не будет в полной мере возвращать долги.

— Осужденный вину в судебном заседании не признал, — отметили в пресс-службе судов.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно, а также штрафу 100 тысяч рублей. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и у предпринимателя есть время его обжаловать.

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