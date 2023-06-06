Роспотребнадзор призвал жителей Ростовской области не пить «Мистер Сидр»

Донские власти не нашли в Ростовской области опасный сидр. Фото: Евгения ГУСЕВА

В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области призвали жителей региона не употреблять слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр», который производили в Самарской области.

Напомним, что донские власти проверили поставки сидра в Ростовскую область. Как оказалось, «Мистер Сидр» в регион никто не поставляет. А 5 июня корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» лично проверили по «наливайкам», если ли опасный напиток в продаже. Как оказалось, даже неопасный сидр далеко не везде можно купить.

Отметим, что 4 июня в трех российских регионах начали гибнуть люди, пившие слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр». От него уже погибло 28 человек и еще более 50 пострадали. За их жизни борются медики.

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