Суд перенес заседание по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области

Новое заседание суда назначили на 27 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

В апелляционной инстанции Ростовского областного суда перенесли заседание по делу бывшего министра ЖКХ области Андрея Майера. Его должны были провести 6 июня, сообщили в объединенной региональной пресс-службе судов.

Заседание суда пришлось перенести из-за того, что адвокат Майера пошел в отпуск.

Новое заседание суда назначили на 27 июня.

Напомним, что экс-министр Майер обжаловал приговор суда, по которому в марте Кировский районный суд Ростова приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями при благоустройстве ростовского парка на улице Вересаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в оборот вновь поступили банкноты 5 и 10 рублей

В Ростовскую область поступила партия новых купюр достоинством 5 и 10 рублей. Их уже развезли по коммерческим банкам, сообщили в региональной пресс-службе Центробанка (подробности)