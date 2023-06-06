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НовостиОбщество6 июня 2023 14:10

Суд перенес заседание по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области

Его адвокат пошел в отпуск
Дмитрий Кутепов
Новое заседание суда назначили на 27 июня.

Новое заседание суда назначили на 27 июня.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В апелляционной инстанции Ростовского областного суда перенесли заседание по делу бывшего министра ЖКХ области Андрея Майера. Его должны были провести 6 июня, сообщили в объединенной региональной пресс-службе судов.

Заседание суда пришлось перенести из-за того, что адвокат Майера пошел в отпуск.

Новое заседание суда назначили на 27 июня.

Напомним, что экс-министр Майер обжаловал приговор суда, по которому в марте Кировский районный суд Ростова приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями при благоустройстве ростовского парка на улице Вересаева.

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