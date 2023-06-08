В Минздраве прокомментировали потасовку в поликлинике № 16 Ростова

Посетителей медучреждений призвали не нарушать общественный порядок. Фото: Мария ЛЕНЦ

В управлении по координации деятельности медицинских организаций Ростова минздрава области прокомментировали конфликт, который произошел в регистратуре поликлиники № 16.

В соцсетях появилась информация о том, как в поликлинике возле неработающего терминала по выдаче талонов скопилось большое количество людей. Они создали давку и ругались, многие пытались пролезть до неработающего терминала.

Инцидент произошел 7 июня между 6 и 7 часами утра, когда терминал по выдаче талонов перестал работать из-за сбоя в работе интернета у провайдера.

В 7.07 старшая медсестра регистратуры, а также сотрудники администрации поликлиники сами начала выдавать талоны, чтобы решить проблему.

А в 7.20 провайдер решил проблему с доступом в интернет, после чего терминал начал работать в обычном режиме, и все пациенты записались на прием к специалистам.

В минздраве призвали посетителей медучреждений, если возникнут такие же проблемы с терминалом, взамен нарушения общественного порядка сообщать о проблеме в администрацию для решения ситуации.

Напомним, что в 2017 году была схожая проблема в этой ростовской поликлинике. Перед ее входом старики устроили давку, все они хотели получить талоны на прием. После этого в медучреждение выезжала проверка.

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