В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» два человека пострадали в ДТП

Отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

В понедельник, 12 июня, в 23.00 недалеко от поселка Тарасовский Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего двое человек пострадали. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением , из-за чего машина оказалась на встречной полосе. Там она столкнулась с «Мицубиси Каризма».

Из-за аварии 41-летний водитель и 34-летний пассажир «Хендай» с травмами оказались в больнице.

Напомним, что в Ростове будут судить 42-летнюю москвичку, обвиняемую в езде в пьяном виде. Раньше ее уже лишали водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование.

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полицию обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что утром не увидел свою машину на парковочном месте. Во время несения службы инспекторы ГИБДД увидели, как по дороге едет автомобиль, схожий с угнанной машиной. Как только водитель увидел правоохранителей, то попытался скрыться, однако его задержали (подробности)