Власти объяснили, почему в Ростове до сих пор не во все дома дали горячую воду

Изначально планировалось провести гидравлические испытания и ремонт ТЭЦ-2 до 7 июня. Фото: Дмитрий Кутепов

В правительстве Ростовской области взяли на контроль ход работ по восстановлению подачи горячей воды в дома на Западном и в центре Ростова.

— Я лично контролирую все ремонтные работы. Трижды в день мне докладывают о ситуации, — сообщил замгубернатора Игоря Сорокин.

Сейчас ремонтными работами занимается 15 бригад, состоящих из 60 человек. На данный момент без горячей воды продолжают оставаться 64 дома.

Игорь Николаевич отметил, что проведение работ осложняется выявлением новых дефектов при заполнении системы, а также неблагоприятной погодой.

Напомним, что изначально планировалось провести гидравлические испытания и ремонт ТЭЦ-2 до 7 июня, после чего возобновить подачу горячей воды в 1300 домов. Но во все дома она не поступила в срок из-за проблем в сетях.

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