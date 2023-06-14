В Ростовской области введут временное ограничение потребления электроэнергии

Сейчас работа всех энергоблоков приостановлена. Фото: администрация Новочеркасска.

Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области для потребителей временно введут ограничение потребления электроэнергии, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

— Работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии, — отметил Василий Юрьевич.

Напомним, что в среду, 14 июня в 13.41 на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание крыши. Огонь охватил не менее 200 кв метров кровли. В 14.50 открытое горение было ликвидировано.

В администрации Новочеркасска сообщили, что, по предварительным данным, возгорание произошло во время проведения ремонтных работ на энергоблоке. Во время пожара пострадали три человека, им оказали помощь в медпункте станции.

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— Информация о взрыве не подтверждается, — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции (подробности)