Двоих пострадавших в пожаре на новочеркасской ГРЭС перевезут в Ростов

На скорой пострадавших доставили в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области во время пожара на новочеркасской ГРЭС три работника станции получили травмы. Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев, их госпитализировали.
Источник издания в экстренных службах региона рассказал о состоянии пострадавших. По словам собеседника, у одного мужчины обожжены локти, у второго – лицо и руки, у третьего – руки, шея, грудная клетка, кисти и колени.
- Всем пострадавшим около 50 лет, - сказал источник издания.
Также собеседник добавил, что двоих мужчин перевезут в Ростов, в ожоговое отделение. Третий рабочий будет проходить лечение в новочеркасской больнице.
Ранее "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" сообщала, что на ГРЭС загорелась кровля на одном из энергоблоков. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
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