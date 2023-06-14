Двоих пострадавших в пожаре на новочеркасской ГРЭС перевезут в Ростов

На скорой пострадавших доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области во время пожара на новочеркасской ГРЭС три работника станции получили травмы. Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев, их госпитализировали.

Источник издания в экстренных службах региона рассказал о состоянии пострадавших. По словам собеседника, у одного мужчины обожжены локти, у второго – лицо и руки, у третьего – руки, шея, грудная клетка, кисти и колени.

- Всем пострадавшим около 50 лет, - сказал источник издания.

Также собеседник добавил, что двоих мужчин перевезут в Ростов, в ожоговое отделение. Третий рабочий будет проходить лечение в новочеркасской больнице.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" сообщала, что на ГРЭС загорелась кровля на одном из энергоблоков. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

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