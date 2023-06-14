Эколог рассказал о последствиях пожара на Новочеркасской ГРЭС

По мнению эколога, последствия ЧП будут иметь локальный характер. Фото: администрация Новочеркасска

Эколог Ирина Черкашина рассказала о последствиях пожара на Новочеркасской ГРЭС. ЧП на электростанции произошло в днем в среду, 14 июня. По информации ГУ МЧС По Ростовской области, горел шестой энергоблок электростанции.

- Эта ТЭЦ работает уже очень много лет, когда-то даже ученые рассчитывали загрязнение окружающей среды от сжигания угля, на котором работает станция, - рассказывает Ирина Черкашина. - В последнее время на предприятии все-таки произошли некоторые изменения.

Как сообщил губернатор Василий Голубев, после пожара работа станции приостановлена, и без электроснабжения остались 364 тысячи потребителей. По мнению специалиста, если бы пожар на электростанции был масштабнее, то можно было говорить об энергетическом кризисе в регионе.

- Новочеркасская ГРЭС — это серьезный энергетический источник в Ростовской области и имеет определенный вес в энергетическом балансе, - говорит эколог. - Ну а последствия пожара будут нести локальный характер и распространятся не дальше окраин Ростова.

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