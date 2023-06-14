Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области без света остались 364 тысячи человек

Сейчас энергетики занимаются увеличением перетоков мощности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области по состоянии на 16.00 без электроэнергии осталось 364 тысячи человек, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

— Ограничения не коснулись потребителей первой категории надежности: больниц и других особо значимых социальных объектов, — отметил Василий Юрьевич.

Сейчас энергетики занимаются увеличением перетоков мощности.

— Энергоснабжение потребителей будет восстановлено уже в ближайшие часы, — сообщил губернатор.

Напомним, что сегодня в 13.40 на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС вспыхнул пожар, охвативший 200 кв метров кровли. В 16.26 возгорание ликвидировали. Из-за этого пришлось приостановить работу всей электростанции и эвакуировать персонал. Пострадали трое сотрудников, им оказали помощь в медпункте станции. По предварительным данным, возгорание произошло во время проведения ремонтных работ.

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Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции (подробности)