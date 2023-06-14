Пожар на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали

Губернатор Василий Голубев опроверг информацию, что там произошел взрыв. Фото: МЧС России по Ростовской области.

В 16.26 на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали пожар на шестом энергоблоке, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Напомним, что в среду, 14 июня в 13.40 на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС вспыхнул пожар на крыше шестого энергоблока, когда рабочие проводили технические работы, там вспыхнул газ. Выгорело более 200 кв метров кровли. При этом губернатор Василий Голубев опроверг информацию, что там произошел взрыв.

Из-за пожара всех со станции эвакуировали, а энергоблоки приостановили. Из-за этого в Ростовской области могут возникать перебои с электроснабжением.

Во время пожара пострадали трое рабочих, им оказали помощь в медпункте станции.

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Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции (подробности)