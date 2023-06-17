В Ростове госпитализировали рабочего, которого завалило грунтом в траншее

Мужчину госпитализировали в БСМП. Фото: пресс-секретарь главы администрации Ростова Мария Петрова.

В пятницу, 16 июня, в Железнодорожном районе Ростова мужчину засыпало грунтом в траншее, когда он занимался газификацией частного дома. Об этом сообщила пресс-секретарь главы администрации Ростова Мария Петрова.

Работник оказался погребен под землей в двухметровой траншее, где он проводил работы.

На место оперативно прибыла поисково-спасательная группа, которая откопала и вытащила мужчину, используя для этого шанцевый инструмент.

После того как рабочего вытащили, его передали бригаде медиков. Тем пострадавшего отвезли в БСМП.

Напомним, что в Ростовской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры направили 16 миллиардов рублей, 12 из которых — из федерального бюджета.

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