На трассе «Ростов — Азов» легковушка въехала в большегруз

В аварии легковушка получила повреждения, никто не пострадал. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 17 июня, в 10.00 в Азовском районе на трассе «Ростов — Азов» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспееции области.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что 33-летний водитель «Шкоды Октавиа» не выбрал безопасную скорость и его машина врезалась в «КАМАЗ».

В аварии легковушка получила повреждения, никто не пострадал. Точную причину ДТП установят правоохранители, сейчас они этим занимаются.

Напомним, что в Ростовской области три региональные трассы получат статус федеральных, а также их продлят в новые регионы России.

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