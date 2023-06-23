В Ростовскую область приехало на 3,9 тысячи человек больше, чем уехало

Ростовская область является миграционно привлекательным регионом. Фото: Дмитрий Кутепов

По предварительным данным Ростовстата, по состоянию на апрель, в Ростовскую область прибыло на 3900 человек больше, чем убыло. Такие данные привела руководитель ведомства Марина Самойлова.

— Ростовская область является миграционно привлекательным регионом. Приезжает к нам на территорию больше, чем уезжает, — отметила Марина Александровна.

При этом внутри области самой привлекательной для переезда является донская столица и другие города ростовской агломерации. За ними идут Новочеркасск и Аксайский район.

Напомним, что средняя зарплата в области достигла 46931 рубля, увеличившись за год на 15,7%. При этом цены с начала года в среднем подросли на 2,6%. Больше всего подорожали услуги — на 3,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовстате рассказали, в каких сферах экономики больше всего платят

Среди них оказались деятельность в области информатики и связи, финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, профессиональная, научная и техническая деятельность (подробности)