В Ростове после апелляции увеличили срок экс-министру ЖКХ региона Андрею Майеру

Андрей Майер получил 5 лет колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону после рассмотрения апелляции защитника и гособвинителя увеличили срок бывшему министру ЖКХ региона Андрею Майеру. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

- Приговор изменен: назначено 5 лет колонии общего режима. Также подозреваемому запретили занимать должности на государственной службе в течение трех лет, - прокомментировали в инстанции.

Напомним, в марте 2023 года экс-чиновника осудили на 3,5 года колонии по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Именно этот вердикт пересматривали в Облсуде региона.

Известно, что изначально Андрея Майера задержали из-за возможной причастности к неоправданным тратам при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. Якобы при отсутствии внебюджетных средств на проведение работ специалист дал разрешение на использование бюджетных денег. Тогда, по данным следствия, ущерб донской казне составил 943,3 тысячи рублей, федеральной казне - 46,2 млн рублей.

Добавим, в июне 2023 года задержанному предъявили обвинения еще в 11 новых эпизодах нарушения закона. Сторона защиты выразила несогласие со всеми поступившими подозрениями.

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Приговор в законную силу не вступил (подробности)