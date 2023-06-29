Губернатор рассказал, что жители Ростова-на-Дону «без мандража» восприняли прибытие ЧВК

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Жители Ростовской области не испугались, когда бойцы ЧВК пришли в регион. Люди были в порядке. Так перед форумом «Сильные идеи для нового времени» прокомментировал ситуацию губернатор Василий Голубев, передает телеграм-канал Shot.

- Жители все время находились без мандража, были в порядке, - ответил на вопрос журналиста Василий Голубев.

Глава региона также подтвердил, что все дороги, которые повредила военная техника, уже привели в порядок, и следов от тяжелых машин не осталось.

- Как обещали, этот вопрос решили за два с половиной дня. За два дня, на третий - бордюры восстанавливали. Следы заметить можно, если только внимательно присмотреться, а так их не осталось, - добавил Василий Голубев.

Отметим, ранее об оперативном ремонте улиц рассказал и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. По словам чиновника, в донской столице пострадало более 10 тысяч кв. метров дорожного покрытия.

К слову, сегодня, 29 июня, в городе также привели в порядок и поврежденные ворота городского цирка.

Напомним, в ночь на 24 июня проезды в Ростове-на-Дону около штаба ЮВО были заблокированы. Тяжелую технику видели на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах цирка стоял танк. Вечером того же дня вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.

После этого инцидента депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал, что бойцам ЧВК «Вагнер» придется сдать оружие.

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