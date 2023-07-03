Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 15:07

Ростовский цирк после ЧВК «Вагнера» пока не может принимать гастроли

Сейчас комиссия оценивает причиненный зданию цирка ущерб
Дмитрий Кутепов
Когда цирк сможет принимать гастроли, пока не известно.

Когда цирк сможет принимать гастроли, пока не известно.

Фото: Дмитрий Кутепов

Ростовский государственный цирк из-за полученных повреждений после нахождения в нем бойцов ЧВК «Вагнера» пока не может принимать гастроли. Об этом в ответе на запрос «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в Российской государственной цирковой компании.

— Сложившаяся ситуация на сегодняшний день влечет за собой невозможность проведения гастролей цирковых программ до устранения всех последствий, — отметили в Росгосцирке.

Также в ответе говорится, что 26 июня была создана комиссия, которая зафиксировала все повреждения в здании. Среди них — окна, двери и входные группы со стороны проспекта Буденновского.

Сейчас идет составление сметной документации причиненного ущерба. Потом специализированная организация посчитает, во сколько обойдется ремонт. Тогда в цирке будут определяться, откуда брать финансирование на проведение работ, а также сколько времени потребуется на их проведение.

Во время нахождения в здании вагнеровцев, в цирке не было гастролей, артистов и животных. Потому никто не пострадал.

Отметим, что сейчас цирк находится на каникулах.

Напомним, что с 23 по 24 июня в Ростове находились бойцы ЧВК «Вагнера». Они захватили здание штаба Южного военного округа, а также находящийся рядом цирк. В них было размещено, в том числе, вооружение. В воротах цирка стоял танк, который повредил ворота и колонны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во время операции беседовала с хирургом!»: 94-летней ростовчанке с переломом руки не понадобился даже гипс

94-летней пенсионерке из Ростова со сложным переломом после помощи врачей не понадобился гипс (подробности)