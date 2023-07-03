Ростовский цирк после ЧВК «Вагнера» пока не может принимать гастроли

Когда цирк сможет принимать гастроли, пока не известно. Фото: Дмитрий Кутепов

Ростовский государственный цирк из-за полученных повреждений после нахождения в нем бойцов ЧВК «Вагнера» пока не может принимать гастроли. Об этом в ответе на запрос «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в Российской государственной цирковой компании.

— Сложившаяся ситуация на сегодняшний день влечет за собой невозможность проведения гастролей цирковых программ до устранения всех последствий, — отметили в Росгосцирке.

Также в ответе говорится, что 26 июня была создана комиссия, которая зафиксировала все повреждения в здании. Среди них — окна, двери и входные группы со стороны проспекта Буденновского.

Сейчас идет составление сметной документации причиненного ущерба. Потом специализированная организация посчитает, во сколько обойдется ремонт. Тогда в цирке будут определяться, откуда брать финансирование на проведение работ, а также сколько времени потребуется на их проведение.

Во время нахождения в здании вагнеровцев, в цирке не было гастролей, артистов и животных. Потому никто не пострадал.

Отметим, что сейчас цирк находится на каникулах.

Напомним, что с 23 по 24 июня в Ростове находились бойцы ЧВК «Вагнера». Они захватили здание штаба Южного военного округа, а также находящийся рядом цирк. В них было размещено, в том числе, вооружение. В воротах цирка стоял танк, который повредил ворота и колонны.

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