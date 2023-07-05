В Ростове пострадавшим при обрушении трибун планируют выплатить по 25 тысяч рублей

Более 20 ростовчан всего должны получить 525 тысяч рублей. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростове-на-Дону пострадавшим при обрушении трибун на Гребном канале «Дон» должны выплатить по 25 тысяч рублей. Об этом стало известно сегодня, 4 июля. О получении средств уже сообщила одна из семей.

Предварительно, более 20 ростовчан всего должны получить 525 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что семье 45-летней женщины, которая погибла во время происшествия, батайская администрация перечислила 100 тысяч рублей материальной помощи.

Напомним, всего во время ЧП пострадали 36 человек, из которых 24 - дети. Речь идет о жителях Ростова-на-Дону и Батайска. Футбольные команды этих городов 30 мая 2023 года проводили матч в рамках областных соревнований памяти Владимира Гаврилова. Во время игры погода ухудшилась, и зрительские трибуны, предположительно, сбил порыв ветра.

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