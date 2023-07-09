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НовостиОбщество9 июля 2023 17:11

В центре Ростова в Дону утонул мужчина

Его личность устанавливается
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове в Дону утонул человек

В Ростове в Дону утонул человек

Фото: Александр РОГОЗА

В Ростове в воскресенье вечером, 9 июля, на улице Береговой утонул мужчина. Об этом «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» рассказал свидетель происшествия.

По словам очевидца, прохожие вызвали скорую, но к приезду врачей человек был уже мертв.

Его личность пока не установлена. Все детали случившегося будут выяснены во время проверки.

Это уже второй человек, который утонул в донской столице в этот день.

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