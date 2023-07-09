В центре Ростова в Дону утонул мужчина

В Ростове в Дону утонул человек
Фото: Александр РОГОЗА
В Ростове в воскресенье вечером, 9 июля, на улице Береговой утонул мужчина. Об этом «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» рассказал свидетель происшествия.
По словам очевидца, прохожие вызвали скорую, но к приезду врачей человек был уже мертв.
Его личность пока не установлена. Все детали случившегося будут выяснены во время проверки.
Это уже второй человек, который утонул в донской столице в этот день.
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