В центре Ростова в Дону утонул мужчина

В Ростове в Дону утонул человек Фото: Александр РОГОЗА

В Ростове в воскресенье вечером, 9 июля, на улице Береговой утонул мужчина. Об этом «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» рассказал свидетель происшествия.

По словам очевидца, прохожие вызвали скорую, но к приезду врачей человек был уже мертв.

Его личность пока не установлена. Все детали случившегося будут выяснены во время проверки.

Это уже второй человек, который утонул в донской столице в этот день.

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