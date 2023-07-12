В Ростове после дождя открыли въезд на Главный железнодорожный вокзал

Из-за ливневых потоков проезд был ограничен на Привокзальной площади. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону после прошедшего дождя вновь открыли въезд на Главный железнодорожный вокзал. Об этом днем 12 июля проинформировали городские власти.
- В связи с прекращением выпадения ливневых осадков и спадом уровня воды движение транспортных средств по Привокзальной площади восстановлено, - говорится на сайте мэрии.
Уточняется, из-за ливневых потоков проезд на Привокзальной площади был перекрыт на подъезде к улице Красноармейской.
Причем это было не единственное перекрытие в связи с непогодой. Ограничения для транспорта также около часа действовали на улице Малиновского.
Добавим, в социальных сетях ростовчане также пожаловались на подтопления и падения деревьев в разных районах города. Возможность непогоды сохранится до конца дня 12 июля.
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