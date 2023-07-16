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НовостиОбщество16 июля 2023 7:07

Из-за тушения пожара на Северном в Ростове перекрыто движение транспорта

Автомобилистам стоит найти объездные пути
Татьяна ТИХОНОВА
Пока на улице развернуты пожарные рукава, автомобилистов просят искать объезд.

Пока на улице развернуты пожарные рукава, автомобилистов просят искать объезд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в воскресенье, 16 июля, на одной из улиц на Северном в Ростове перекрыто движение для автомобилей. Это связано с тушением крупного пожара в многоквартирном жилом доме, рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

- В связи с необходимостью прокладки пожарных рукавов для тушения пожара в жилом доме по улице Каракумская, 21, ограничено движение транспортных средств по улице Армянская в границах улиц Односторонняя и Беляева, - предупредили в администрации.

Напомним, крупный пожар в трехэтажном многоквартирном доме начался сегодня в седьмом часу утра. Огонь охватил 450 квадратных метров верхнего этажа и крыши. Были эвакуированы 20 человек. Медицинская помощь понадобилась 62-летней женщине, находившейся в квартире, где, по предварительным данным, и случилось возгорание.

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