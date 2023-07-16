Из-за тушения пожара на Северном в Ростове перекрыто движение транспорта

Пока на улице развернуты пожарные рукава, автомобилистов просят искать объезд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в воскресенье, 16 июля, на одной из улиц на Северном в Ростове перекрыто движение для автомобилей. Это связано с тушением крупного пожара в многоквартирном жилом доме, рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

- В связи с необходимостью прокладки пожарных рукавов для тушения пожара в жилом доме по улице Каракумская, 21, ограничено движение транспортных средств по улице Армянская в границах улиц Односторонняя и Беляева, - предупредили в администрации.

Напомним, крупный пожар в трехэтажном многоквартирном доме начался сегодня в седьмом часу утра. Огонь охватил 450 квадратных метров верхнего этажа и крыши. Были эвакуированы 20 человек. Медицинская помощь понадобилась 62-летней женщине, находившейся в квартире, где, по предварительным данным, и случилось возгорание.

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