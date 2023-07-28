Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва в Таганроге

Полицейские обследуют место ЧП. ФОТО: Следком

Следственный комитет опубликовал видео работы правоохранителей на месте взрыва в Таганроге.

На кадрах видно, как сотрудники обследуют место ЧП, осматривают помещение художественного музея. Судя по видео, в музее разрушена стена, кровля. Также пострадали гаражи и хозпостройки.

Напомним, взрыв в Таганроге произошел около 16 часов 28 июля. По данным Министерства обороны, киевский режим атаковал инфраструктуру города. Российские ПВО перехватили украинскую ракету в небе, ее обломки упали на город. В следственном комитете сообщили, что пострадали 13 человек.

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