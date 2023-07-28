Таганрогский художественный музей, на территорию которого пришелся удар: чем знаменит, какие картины там находятся

Вот так встречал своих юных посетителей художественный музей Таганрога. Фото: с сайта музея.

Таганрогский художественный музей, на территорию которого сегодня пришелся удар, по заявлениям специалистов, является жемчужиной Юга России.

К основанию музея причастен Антон Чехов. Первые экспонаты появились в нем в начале прошлого века и именно при участии известного донского писателя и драматурга.

Известно, что в музее хранились предметы живописи, скульптуры, графики, а также декоративно-прикладного искусства.

Музей привлекал знатоков работами мастеров ХVIII-ХХ веков. Среди них картины И.Е. Репина, Ф.С. Рокотова, В.И. Сурикова, И.И. Левитана, И.И. Шишкина. В частности, здесь можно было увидеть портреты мальчика и композитора Рубинштейна работы Ильи Репина, а также картины «Пейзаж с фигурой» и «Лес перед грозой», написанные Иваном Шишкиным.

Представляет интерес и скульптурный дворик музея – образец итальянской мраморной скульптуры.

Известно, что в Таганрогском художественном музее за несколько часов до взрыва проходила детская экскурсия.

Напомним, произошел 28 июля в Таганроге. По словам губернатора Ростовской области, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

При ЧП в Таганроге госпитализированы девять человек, одной из пострадавших проведена операция. Взрыв прокомментировали в Министерстве обороны России. Сообщается, что украинская ракета была перехвачена в воздухе и сбита, после этого ее обломки упали в городскую черту.

- Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, - информирует пресс-служба Минобороны России.

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