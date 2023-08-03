Экспонаты, поврежденные при теракте в Таганроге, поможет восстановить Русский музей

Ситуацию с Таганрогским музеем обсудили в ходе видеоконференцсвязи. Фото: сайт правительства РО

Экспонаты художественного музея Таганрога, пострадавшие 28 июля после взрыва украинской ракеты, помогут отреставрировать специалисты Государственного Русского музея. К такому решению пришли в ходе видеоконференцсвязи.

Ситуацию обсудили министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, гендиректор Государственного Русского музея Алла Манилова, директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач и другие эксперты.

Глава донского Минкульта Анна Дмитриева рассказала, что в здании, которое пострадало от обломков снаряда, находилось 120 экспонатов, являющихся федеральной собственностью.

- Это произведения Серова, Коровина, Бенуа, Малявина и других художников. Всего пострадали 22 работы, девять из которых получили значительные повреждения, - сообщила Анна Дмитриева.

Известно, что на картинах специалисты отметили прорывы холста, было утрачено лакокрасочное покрытие. Четыре работы испортили разбитые стекла, одна из скульптур раскололась на две части.

Предметы, находившиеся на цокольном этаже, не пострадали. Сейчас все перевезли в другое здание таганрогского музея, на улицу Александровскую.

- Нет никаких сомнений, что регион сделает все возможное для восстановления музея. Но эта работа потребует больших ресурсов, и наверняка останется пространство для нашей помощи, - сказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Добавим, пострадало также само здание. В Минкультуры России теперь рассмотрят просьбу о выделении средств в рамках нацпроекта на повторное оснащение учреждения.

Власти Ростовской области также сообщают, что собственник здания, один из банков, отдаст музею поврежденное строение в оперативное управление. Это поможет быстрее получить деньги на ремонт.

- Благодарим музейное сообщество - всех, кто откликнулся на случившееся. Таганрогский музей получит существенную поддержку. Пострадавшие сотрудники поправятся, экспонаты и помещения будут восстановлены, - прокомментировал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Напомним, 28 июля над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали на жилой сектор и повредили несколько построек. Сейчас людям выплачивают материальную помощь.

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