В минспорта Ростовской области назвали причины обрушения трибун на Гребном канале

Напомним, что трагедия произошла 30 мая. Фото: Дмитрий Кутепов

Министр спорта Ростовской области назвал возможные причины обрушения трибун на Гребном канале. Об этом Самвел Аракелян сообщил в ходе пресс-конференции 8 августа.

Возможной причиной обрушения трибун могло стать нарушение зрителями центра тяжести трибуны. Как отметил министр, ребята во время матча забрались на верхнюю часть, из-за перевеса конструкция могла и опрокинуться. Самвел Аракелян отметил, что другие конструкции на стадионе остались целы.

Напомним, что трагедия произошла 30 мая. В результате обрушения трибун, погибла одна из зрительниц. Еще 36 человек, в числе которых были дети, пострадали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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(Подробности)