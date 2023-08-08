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НовостиОбщество8 августа 2023 18:54

В минспорта Ростовской области назвали причины обрушения трибун на Гребном канале

Министр спорта Ростовской области назвал возможные причины обрушения трибун на Гребном канале
Лейла МИРИШОВА
Напомним, что трагедия произошла 30 мая.

Напомним, что трагедия произошла 30 мая.

Фото: Дмитрий Кутепов

Министр спорта Ростовской области назвал возможные причины обрушения трибун на Гребном канале. Об этом Самвел Аракелян сообщил в ходе пресс-конференции 8 августа.

Возможной причиной обрушения трибун могло стать нарушение зрителями центра тяжести трибуны. Как отметил министр, ребята во время матча забрались на верхнюю часть, из-за перевеса конструкция могла и опрокинуться. Самвел Аракелян отметил, что другие конструкции на стадионе остались целы.

Напомним, что трагедия произошла 30 мая. В результате обрушения трибун, погибла одна из зрительниц. Еще 36 человек, в числе которых были дети, пострадали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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(Подробности)