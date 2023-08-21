В центре Ростова молодежь устроила массовую потасовку из-за избитых друзей

Полиция выясняет детали конфликта на Садовой Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице на Большой Садовой произошло ЧП. По словам очевидцев, две группы молодых людей устроили шумные разборки. В ход пошла не только грубая лексика, но и петарды. При этом лица некоторых скрывали маски и балаклавы. По словам источника издания в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, в конфликте участвовали не меньше 14 молодых людей.

Как стал известно корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону», поводом для склоки в центре города стало то, что одна из компаний избила двух подростков. После этого их друзья отправились выяснять отношения к теми, кто обидел их приятелей.

Очевидцы конфликта вызвали на место происшествия полицию. Но к приезду оперативников все разбежались. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося начата проверка.

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