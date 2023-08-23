В Ростовской области водитель «Мерседеса» погиб, уснув за рулем

Водитель автомобиля заснул за рулем. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области водитель «Мерседеса» разбился в ДТП, уснув за рулем. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 21 августа около 22:40.

По предварительной информации, 66-летний водитель «Мерседес Бенц» двигался по трассе «Ростов-Волгодонск». В какой-то момент мужчина уснул за рулем. В результате автомобиль съехал с трассы и перевернулся в кювет. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что сон за рулем – одна из частых причин ДТП на дорогах. Водителям рекомендуют при резком плохом самочувствии или сонливости припарковаться в безопасном месте и отдохнуть.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что 21 августа на трассе в Волгодонском районе в ДТП разбились восемь человек, четверо из которых дети.

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