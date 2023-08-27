В Таганроге вандалы разбили табло на остановке

Вероятно, разбили табло подростки. Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева.

В Таганроге неизвестные вандалы на остановочном комплексе разбили табло. Об этом в своем телеграм-канале сообщил градоначальник Андрей Фатеев.

Сити-менеджер обратился к родителям, чтобы те обратили обратили внимание на то, как проводят время их дети. Он призвал провести с ними профилактические беседы.

— Важно с детства прививать детям главное - ценить труд человека, любить свой город и то, что делается для его жителей, — добавил глава города.

Напомним, в мае в Таганроге подростки изрисовали баллончиками с краской новый трамвай. Причем они проигнорировали призывы женщины-водителя остановиться и ее съемку на камеру. Через время одного вандала правоохранители нашли. После этого ему пришлось месяц отмывать и закрашивать трамваи города от граффити.

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