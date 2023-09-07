Ростовчанина задержали за кражу инструментов со стройки

Полиция задержала подозреваемого в раже по горячим следам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ростове 26-летний местный житель решил поправить материальное положение криминальным способом. Как-то он приметил, куда строители на одном из объектов складывают свои инструменты. В голове быстро созрел план. Ночью ростовчанин пришел на стройку, проник на крышу объекта, где находилась кладовая.

Мужчина сбил замок, зашел в подсобку и забрал все, что смог унести: электролобзик, болгарку, шуруповерт и другие инструменты общей стоимостью более 80 тысяч рублей.

Украденное продал работникам других строек, а деньги прогулял. Полиции удалось вычислить и задержать мужчину. В его отношении завели уголовное дело по статье «Кража».

- Ему избрали меру пресечения в виде надлежащего поведения и подписке о невыезде, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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