Сити-менеджер Ростова-на-Дону опубликовал снимки с места падения беспилотника

Городские спасатели устраняют последствия падения БПЛА. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Глава администрации Ростова-на-Дону опубликовал в своем телеграм-канале снимки с места падения БПЛА. На фото заметно, что фасады домов оказались повреждены, выбило оконные стекла.

- Городские спасатели устраняют последствия падения беспилотника, удаляют конструкции, грозящие обрушением, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

На Пушкинской удаляют конструкции, грозящие обрушением. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Напомним, около 3 часов ночи 7 сентября над Ростовом-на-Дону система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата. Один рухнул за чертой города, второй - на Пушкинской, около домов № 39, 41 и 42. В пределах указанных строений сейчас действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, не только о поврежденных фасадах, ущерб также получили несколько припаркованных машин. Медпомощь потребовалась человеку, который получил резаные раны ног, он отказался от госпитализации.

Известно, что к этому моменту в 20 домах в районе места происшествия уже восстановили подачу электричества.

Беспилотник рухнул на Пушкинской, около домов № 39, 41 и 42. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

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