В Ростове начали восстанавливать энергоснабжение высотки на улице Стабильной

Ремонт планируют вести в течение суток. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону приступили к ремонту сгоревшей электроподстанции, которая обеспечивала энергоресурсом высотку на Стабильной, 3. Заново подключить здание должны примерно за сутки, сообщил в соцсетях сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Специалисты предприятий «Росгорсвет» и АО «Донэнерго» начали ремонт. Потребуется около суток на выполнение работ и восстановление подачи электроэнергии по постоянной схеме, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

По предварительным оценкам, на восстановительные работы потребуется более 5 млн рублей.

- В указанную сумму входят запчасти, расходный материал и сами работы, - уточнил Алексей Логвиненко.

Напомним, сейчас энергоснабжение дома выполняется по временной схеме с помощью дизельного электрогенератора. Ранее сообщалось об отключениях сразу по трем адресам: на Стабильной, 3, Коблова, 4 и Волнистой, 25/7. Ситуация коснулась более 3000 человек.

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