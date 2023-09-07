Губернатор заявил, что скоро приведут в порядок автовокзал в Ростове

Василий Голубев ответил на вопросы дончан. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в студии телеканала «Дон-24» седьмого сентября в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. Один из них прозвучал от Иваны Михайличенко. Она спросила, когда приведут в порядок центральный автовокзал.

Василий Голубев сообщил, что предстоит реализовать целый комплекс работ, которые уже идут на Привокзальной площади.

- Там планируется создание пересадочного узла. Параллельно работаем над созданием Центрального областного автовокзала в здании аэровокзала, расположенного на территории старого аэропорта, - сказал глава региона.

Что касается действующего автовокзала, то после того, как будет проведена реконструкция прилегающей территории, начнутся отделочные работы в самом здании. Среди прочего, приведут в порядок и вентиляционную систему.

- Надеюсь, в ближайшее время увидим обновленный вокзал. Далее стоит задача создать некий комплекс, который соединит в одно целое всю транспортную систему Ростова. С одной стороны, действительно, необходимо привести в порядок автовокзал, а с другой стороны – мы продолжаем работу над комплексным развитием транспортного обслуживания населения, - заключил Василий Юрьевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор рассказал о комплексной застройке территорий в Ростовской области

В городах и селах Ростовской области строительство будут вести с возведением детсадов и школ (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сдать кровь участникам СВО можно на Варфоломеева,92 рассказал Василий Голубев

Раньше донорам приходилось ехать в военный госпиталь в Ростове (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В южных регионах России объем выдачи льготной ипотеки увеличился в 3,7 раза

Самой популярной программой в этих регионах стала «семейная ипотека» (подробнее)